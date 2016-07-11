高盛维持对大宗商品未来三个月和12个月的中性看法

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透7月11日 - 高盛表示，维持对大宗商品未来三个月和12个月的中性看法。
高盛称，在油价远期曲线变平并转至逆价差之前，不会坚定看多石油，因负展期收益率(negative roll yield)将继续令回报承压。
高盛表示，不确信基本面已经进行了足够的调整。
高盛预计,美国原油期货未来12个月交投在每桶40-45美元区间，因供应继续恢复平衡。
高盛称，继续预计工业金属价格疲弱，受累于供应过剩和需求疲软。(完)
(编译 艾茂林; 审校 郑茵)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。