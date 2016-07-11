高盛维持对大宗商品未来三个月和12个月的中性看法

路透7月11日 - 高盛表示，维持对大宗商品未来三个月和12个月的中性看法。

高盛称，在油价远期曲线变平并转至逆价差之前，不会坚定看多石油，因负展期收益率(negative roll yield)将继续令回报承压。

高盛表示，不确信基本面已经进行了足够的调整。

高盛预计,美国原油期货未来12个月交投在每桶40-45美元区间，因供应继续恢复平衡。

高盛称，继续预计工业金属价格疲弱，受累于供应过剩和需求疲软。(完)