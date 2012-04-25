高盛维持对大宗商品短期中性看法

路透4月25日电---高盛维持对整体大宗商品短期内呈中性的看法,因欧元区债务忧虑重燃,且美国经济增长小幅放缓,尽管有迹象显示,中国去年底因政策引发的经济放缓势头现已开始回暖.

"尽管相对於我们的短期价格目标而言,近期大宗商品价格的下跌腾出了一些温和的上行空间,但我们维持中性的看法,因短期内下行风险依然较高,"高盛在客户报告中称.

不过高盛表示,对未来12个月商品表现的评级为"加码",因预期基本面将在2012年下半年趋紧.(完)

--编译 丁琦;审校 程琳

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