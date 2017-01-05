高盛预计布兰特油价2017年中在59美元触顶 减产令库存降低

穆迪下调中国评级客观依据不足 中国总体负债水平不高--交行
路透北京5月24日 - 针对国际评级机构穆迪周三下调中国主权信用评级，中国交通银行金融研究中心发布报告称，下调评级客观依据不足，中国经济体总体负债水平不高。负债主要是内债，对外风险很低；各部门债务压力不大，负债水平大幅上升可能性较小。
路透1月5日 - 高盛预计，布兰特原油价格到2017年中期将在每桶59美元触顶，因随着石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国联合减产，其他替代能源将借着市场开放的机会补上供应缺口。
1月1日是减产计划正式生效的日子。去年11月，OPEC和俄罗斯等非OPEC产油国达成协议，计划将原油产量削减近180万桶/日。
高盛在周三发布的报告中称，石油需求旺盛，加上减产计划执行力度大于预期，可能促使库存到下个夏季时恢复正常。
但高盛称，预计美国页岩油生产商将在当前价位下继续加快生产。
“我们预计现货油价仅出现温和上涨，因一旦库存企稳，油价上涨料促使低成本生产商做出供应响应，产量料创新高，”高盛称。
油价周四下跌，因对于产油国能否完全兑现减产承诺存在疑虑，不过美国汽车销量创纪录高位且原油库存下降，给予市场一些支撑。 (完)
(编译 艾茂林; 审校 于春红)
路透北京5月24日 - 针对国际评级机构穆迪周三下调中国主权信用评级，中国交通银行金融研究中心发布报告称，下调评级客观依据不足，中国经济体总体负债水平不高。负债主要是内债，对外风险很低；各部门债务压力不大，负债水平大幅上升可能性较小。
路透香港5月24日 - 稍早国际评级机构穆迪下调中国评级，全球资产管理公司柏瑞投资周三发表评论指出，预料再有机构调降中国评级，但认为不会对债券通造成很大影响。
路透5月24日 - 高盛周三表示，美国总统特朗普建议出售美国一半的战略石油储备，对石油输出国组织(OPEC)试图减少全球石油过剩的努力，可能不会产生什么影响。