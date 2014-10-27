高盛大砍2015年油价预估 因产量增长料超需求

2014年10月14日在加州拍到的一处油田场景。 REUTERS/Lucy Nicholson

路透10月27日 - 高盛公司(Goldman Sachs)大幅下调了2015年油价预估，成为大型金融机构中最为看空油价的一家。原油价格过去五个月大跌近25%。

高盛称，产量增长将超过需求增长，并预计指标布兰特原油价格进一步走软。由于全球经济增长疑虑、美元走强和供应充足，预测者普遍都下调了油价预估。

高盛分析师在周日稍晚发布的报告中称，预计2015年第一季美国指标西德克萨斯中质油(WTI)CLc1将跌至每桶75美元，布兰特原油将跌至每桶85美元，双双较此前预估价每桶下调15美元。

高盛称，WTI第二季最低可能跌至70美元，而布兰特原油最低或到80美元，届时供应过剩可能到达顶点；随后油价或回到第一季水平。

与高盛预测成对比的是，渣打银行分析师Paul Horsnell对油价看法更形乐观。上周，Horsnell所带领的其团队将布兰特原油第一季的价格预估降至98美元，但2015年全年预估仅下调5美元至每桶105美元。

布兰特原油期货LCOc1周一下跌0.2%，至每桶86美元下方。三菱UFJ研究和咨询公司的资深分析师Tomomichi Akuta表示，尽管有关全球经济复苏的忧虑缓解，但油价仍延续跌势。

“我个人以为油价还有进一步走低的空间，不过跌幅不会像高盛预估的那样急剧。”Akuta说道。

0104 GMT，美国12月原油期货CLc1上涨0.04美元至每桶81.05美元，上周五结算价下跌1.08美元。

**产出增加**

高盛称，非OPEC产油国的产量预计将增长，得力于巴西和墨西哥湾的开采提速。

除美国本土外，非OPEC产油国今年的日均原油产量料将增加41.2万桶，2015年和2016年的日均增幅料将分别为57.3万桶和50.5万桶。

巴西桑托斯盆地(Santos)的原油产量料开始上升，从而使得巴西2014年的日均原油产出增加20.6万桶，明年的日均增幅料为32.5万桶。墨西哥湾的原油日产量料在2015年增加15.5万桶。

在OPEC国家中，伊拉克日均原油产量料增加20万桶，利比亚的产出则预计稳定在每日约70万桶。

伊朗的原油生产和出口料不太可能进一步增长，因高盛分析师预计伊朗与西方的核谈判不会在11月24日截止日期前达成协议，意味着西方针对伊朗的制裁不会解除。

报告称，迄今的需求同比增幅平均为63万桶/日，不及高盛最初对2014年预估的一半。

高盛分析师团队预计全球经济增速明年提高至3.5%，但报告显示，“全球GDP增长和石油需求之间历来的关联可能已经变弱”。

**页岩油影响**

高盛指出，美国页岩油生产增加正在给全球能源流动产生愈发深远的影响，并削弱OPEC的定价能力。

高盛称，当西德克萨斯中质油跌到75美元时，页岩油生产就会放缓。

一旦油价下跌且美国生产放缓，高盛预计包括沙特在内的OPEC产油国就会减产。目前沙特一直容忍油价下跌，希望藉此将美国页岩油挤出市场。

“即使OPEC近期会减产，力度也会很温和，直到美国页岩油生产增长出现足够明显的放缓，”报告称。(完)

(编译 朱晓军/高琦/艾茂林; 审校 张明钧/杜明霞/龚芳)

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