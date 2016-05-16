高盛调升短期油价预估 但下调2017年原油均价

路透5月15日 - 高盛发布研究报告指出，石油市场从储存近乎饱和状态转为储存有缺口的时间要早于他们的预期，因此高盛调升了油价预估，目前认为2016年第二季/2016年下半年的美国西德克萨斯中质油(WTI)均价将分别为每桶45美元和50美元。

高盛称原油库存在今年下半年逐步下降的幅度将超过此前预期，而在2017年第一季库存将重返过剩，因低成本生产将继续使供应增加。

高盛指出，将2017年油价预估从每桶57.5美元调降至52.5美元，2017年第一季油价甚至可能跌回到每桶45美元，但到2017年第四季将反弹升到每桶60美元。

高盛称，预计远期价格将开始企稳，符合近期产油商对冲活动增加的情况，石油生产商正在逼近他们的边际成本。

高盛表示，“我们认为该行业还需进一步调整，我们维持对2016-2017年油价的预估不变，我们之前也认为这一价位是产量和资本失衡状况得以修正，且是价格最终回到每桶60美元所必需的。”

该行表示，之前因油价下跌触发的减产将导致油市在2016年下半年出现供不应求局面；全球市场将在2017年上半年重新转为供应过剩。

高盛称：“我们现在预计2016年石油需求增幅为每日140万桶，高于之前预计的每日120万桶”。

该行还称：“这使我们预计第二季产量将大幅下降。”(完)