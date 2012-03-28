高盛调降大宗商品短线投资建议

路透3月28日电---高盛周三表示,对大宗商品短线的投资建议由超配降为中性,因为多数商品市场已达其短期目标.

"我们认为第二季宏观环境可能疲软,除了中东紧张情势升高以外,短期内鲜有催生涨势的催化因素,"该行在客户报告中指出.

然而高盛表示,其维持对未来12个月超配的建议,预估报酬率为10%.

该投资银行同时重申看好金价在2012年的表现,其对未来三、六及12个月的预估分别为每盎司1,785美元、1,840美元及1,940美元.(完)

--编译 龚芳;审校 艾茂林

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