高盛调降大宗商品短线投资建议

今年中国物价温和上涨有利企业盈利 看好权益类投资--东方证券
路透上海2月27日 - 中国大型券商--东方证券首席经济学家邵宇指出，虽然近期国内工业制成品价格上涨较快，但今年中国物价总体上将呈现温和上涨，这将有助于提高企业盈利水平，因此今年看好权益类投资。
路透3月28日电---高盛周三表示,对大宗商品短线的投资建议由超配降为中性,因为多数商品市场已达其短期目标.
"我们认为第二季宏观环境可能疲软,除了中东紧张情势升高以外,短期内鲜有催生涨势的催化因素,"该行在客户报告中指出.
然而高盛表示,其维持对未来12个月超配的建议,预估报酬率为10%.
该投资银行同时重申看好金价在2012年的表现,其对未来三、六及12个月的预估分别为每盎司1,785美元、1,840美元及1,940美元.(完)
--编译 龚芳;审校 艾茂林
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海2月27日 - 中国大型券商--东方证券首席经济学家邵宇指出，虽然近期国内工业制成品价格上涨较快，但今年中国物价总体上将呈现温和上涨，这将有助于提高企业盈利水平，因此今年看好权益类投资。
路透北京2月27日 - 中国国家信息中心宏观经济形势课题组周一发布报告称，2017年中国经济将呈现“前高后低”格局，但经济减缓的幅度将逐步减小，并不断向潜在经济增速收敛，预计一季度GDP(国内生产总值)将增长6.6%左右。
本周开始，北京步入一年一度的全国人大、政协两会期。预定今秋召开中共十九大，令今年成为中国的「大事之年」，而今年两会主打经济和发展，核心任务就是为政治大事提供保障、创造氛围，两会要在酝酿中国经济今年新热潮中，摸索出「中国经济新方位」。