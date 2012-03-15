高盛员工刊发辞职信 抨击压榨客户文化

记者 Douwe Miedema/Lauren Tara LaCapra 编译 洪曦

路透伦敦/纽约3月14日电---高盛集团(GS.N)周三被自己人猛烈抨击,该行一员工在纽约时报发表措辞尖锐的辞职信,称这家华尔街巨擘是"有毒"的地方,管理层形容自己的客户是"傻子".

这是高盛最新传出的负面消息,该公司近来已卷入华尔街史上最大的内线交易丑闻.2009年刊登于滚石杂志的一篇文章形容高盛为"吸血大乌贼".就在几个星期之前,一位大法官批评高盛在一宗能源交易案里有着很大的利益冲突.

任职于证券衍生品部门的史密斯(Greg Smith)周三在纽约时报意见专栏中刊文表示,高盛是"我所见过最恶毒和最有破坏性的地方."

"这里的人无情地谈论如何压榨客户,让我感到恶心.过去的12个月里,我曾眼见五位不同的主管称呼它们的客户为'傻子',"史密斯说.

高盛以一篇简短声明回应.

"我们不同意(史密斯)表达的观点,我们认为这并未反映我们经营业务的方式.在我们看来,只有客户成功,我们才能成功.这一基本信念是我们经营的核心."

高盛首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)和首席营运官(COO)柯恩(Gary Cohn)在致员工的备忘录中表示,史密斯的观点只是公司里少数的意见.

"我们的员工如何看待我们与客户打交道的情况呢?公司上下有89%的人都说,我们为客户提供了卓越的服务,"备忘录指出.路透见到这份备忘录.

主笔2010多德-弗兰克金融改革法案的国会议员弗兰克(Barney Frank)表示,史密斯的评论将给予抗拒金融业改革的银行业者"当头一棒".

高盛股价周三收跌3.35%.道琼工业指数.DJI则微涨0.12%.(完)

--译文审校 沈以文

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