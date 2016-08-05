高盛称英退可能对该行欧盟业务产生负面影响

路透8月4日 - 高盛集团(GS.N)周四称，英国公投脱欧对其在欧盟的部分业务可能产生负面影响，该行可能需要重组一些业务。

高盛在监管文件中称，英国脱欧可能改变英国企业可于欧盟提供服务的安排，这对该行经营某些业务的方式可能产生不利影响。

高盛表示，英国脱欧谈判的时间和结果具有高度的不确定性。该行并未详列在欧盟或英国的曝险状况。(bit.ly/2aCkUzz)

高盛亦上调可能面临的法务亏损预估区间上端，并将拨备金额自上季预估的19亿美元上调至20亿美元。

在本周其他的监管文件中，美国银行(BAC.N)亦称，旗下业务和业绩可能会受到英国退欧的不利影响，而且如果其英国分支发现在欧盟从事业务的能力受限，那么可能产生额外的成本。

不过，摩根大通(JPM.N)表示，相信英国退欧可能出现的任何情况都不会威胁到旗下业务部门的生存能力，以及为欧盟和英国客户服务的能力。

花旗(C.N)表示，英国退欧尚未对该公司的业绩或客户活动产生任何重大的负面影响。(完)