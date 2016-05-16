高盛放弃欧元明年跌破平价预期 改口低见1.05美元

路透伦敦5月13日 - 最看空欧元前景的投行之一--高盛周五放弃此前预计欧元兑美元明年将跌破1.00美元的预期，目前预计欧元明年最低将达1.05美元。

高盛近期下调对美国利率和公债收益率(殖利率)的预期，暗示美元未来数月升值速度放慢。

投行中另一位最激进的欧元空头--德意志银行也已上调欧元预期，但仍预计欧元兑美元2017年将跌破平价。

“鉴于欧洲央行发出的混杂信号，我们推迟部分对欧元下跌的预期至明年稍晚，”高盛旗下由Robin Brooks领导的外汇策略团队周五在报告中称。

“整体来说，我们仍认为美元将进一步上涨13%，但近期主要倾向于兑日圆上涨，兑其他货币涨势比较靠后 ，”他们称。

Brooks及其团队目前预计明年欧元最低将达1.05美元，此前预计为0.95美元。他们仍预计，欧元将在未来三年内达到0.90美元。

短期目标价方面，他们目前预计欧元在三个月和六个月之后将分别为1.12和1.10美元，之前的预估分别为1.04和1.00。

他们还下调美元/日圆汇价预估值，现预计美元在三个月、六个月和12个月后将分别为115、120和125日圆，之前预估分别为122、125和130。

“鉴于通货再膨胀是安倍经济学的核心，我们坚信日本央行最终将找到办法让市场对其宽松立场感到出乎意料。有鉴于此，我们继续认为美元/日圆将明显上涨，”他们写道。

高盛最近也将今年美国10年期公债收益率预估从2.75%下调至2.40%，并将明年收益率预估从3.30%下调至2.75%。

高盛分析师上周将其对美国未来18个月的累计升息幅度预估值下调了50个基点。(完)