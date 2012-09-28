高盛预计未来10年中国经济增速将降至7%左右

中国工信部钢铁行业规范管理实现“有进有出”的动态调整
路透北京2月14日 - 中国工信部周二称，为配合化解过剩产能，逐步压减钢铁企业数量，对不能继续保持要求的企业不再列入公告名单，实现“有进有出”的动态调整，存在违法违规新增产能行为，或者发现存在国家明令淘汰取缔的装备等情形，将撤销规范公告资格。
路透新加坡9月28日电---高盛资产管理公司(Goldman Sachs Asset Management)董事长Jim O'Neill称,未来10年中国经济增速可能大幅降至7%左右,但该国股市的上档空间在金砖国家中依然最富吸引力.
他在新加坡举行的一场新闻发布会上称:"中国正处於从长期以来的追求增长数量,到看重增长质量的转变初期."
O'Neill表示,市场对中国未来10年经济增长放缓程度的预期不足.这解释了中国股市表现不佳的原因.
O'Neill称:"我们都对10%的增长速度习以为常了,但这种日子过去了."
他预计,随着中国经济转型,消费有关的企业和医疗保健企业将会受益,依赖重工业生产和重工业大宗商品的企业则可能受损.(完)
--编译 程琳;审校 田建华
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