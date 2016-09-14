高盛将美联储9月升息机率从40%调降至25%

BIS称英镑去年10月闪崩或因多种因素所致
路透伦敦1月13日 - 国际清算银行(BIS)周五发布报告称，关于去年10月份英镑闪崩可能是交易员蓄意为之这一点，几乎没有数据加以证明。该行报告另外指出了一些结构性因素。
路透9月13日 - 高盛已将美国联邦储备委员会(美联储)在下周会议时升息的可能性，从40%进一步调降至25%。此前美联储官员在进入是次会议静默期前，于周一的最后一轮讲话中不愿将市场预期导向进一步政策收紧的方向。
“一项共同的主题就是，缺少美国联邦公开市场委员会(FOMC)9月可能升息的明确信号。”由Jan Hatzius领导的高盛经济团队在周一稍晚的一篇客户报告中指出。
“缺乏信号是有意义的，因为若他们可能采取行动，通常就会努力引导市场预期朝升息方向发展。”
高盛并称，FOMC下次升息在12月会议的机率则从30%升至40%。(完)
(编译 张若琪 审校 杜明霞)
路透伦敦1月13日 - 国际清算银行(BIS)周五发布报告称，关于去年10月份英镑闪崩可能是交易员蓄意为之这一点，几乎没有数据加以证明。该行报告另外指出了一些结构性因素。
路透布鲁塞尔1月14日 - 欧盟的英国退欧事务首席谈判代表巴尼尔(Michel Barnier)周六称，在给予英国金融企业欧盟市场准入前，需要“特别警惕”英国退欧对欧盟金融稳定构成的风险。
路透伦敦1月13日 - 投资人本月深受黄金吸引，因对美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策及特朗普政府的疑虑，使得之前受挫的金市在1月出现了不同凡响的反弹。