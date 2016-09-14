高盛将美联储9月升息机率从40%调降至25%

路透9月13日 - 高盛已将美国联邦储备委员会(美联储)在下周会议时升息的可能性，从40%进一步调降至25%。此前美联储官员在进入是次会议静默期前，于周一的最后一轮讲话中不愿将市场预期导向进一步政策收紧的方向。

“一项共同的主题就是，缺少美国联邦公开市场委员会(FOMC)9月可能升息的明确信号。”由Jan Hatzius领导的高盛经济团队在周一稍晚的一篇客户报告中指出。

“缺乏信号是有意义的，因为若他们可能采取行动，通常就会努力引导市场预期朝升息方向发展。”

高盛并称，FOMC下次升息在12月会议的机率则从30%升至40%。(完)