美联储对高盛处以罚金 因其未经授权使用机密信息

路透纽约8月3日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三称，已下令要求高盛(GS.N)缴交3,630万美元民事罚金，因其未经授权使用并透露机密信息。

美联储声明稿并表示，正寻求对高盛前董事总经理Joseph Jiampietro处以罚金并禁其再从事银行业，因为他和他的下属未经授权使用并透露机密信息。

Jiampietro的律师Adam Ford称对其当事人的指控显然有误，Jiampietro将力争到底。

“Jiampietro先生从一开始就说，他从未向任何人要求获得机密监管信息，且从未用这些信息为自己或任何人牟利。美联储错用了法律且弄错了事实。”Ford在声明中称。

高盛表示乐见事情得到解决。该事件系围绕一名高盛前员工Rohit Bansal，此人承认非法从一名纽约联储的友人那里获得文件。高盛称其已知会了监管当局。

“Bansal解职后，我们已审阅并强化了我们的政策和程序。我行对不当处理机密监管信息的行为持零容忍态度。”高盛在声明中称。(完)