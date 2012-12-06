高盛料明年黄金多头周期将出现反转

路透伦敦12月5日电---高盛周三表示,黄金当前的价格周期可能在明年出现逆转,因实质利率会在经济成长改善的情况下走高,抵销美国联邦储备委员会(FED)可能进一步放宽政策的影响.

高盛将三个月、六个月及12个月金价预估分别调降至每盎司1,825美元、1,805美元,以及1,800美元.金价目前在1,700美元附近.

高盛亦预估2014年金价将在每盎司1,750美元,这意味着金价的涨势可能缩减.在5月发布12个月价格预估时,高盛预计金价将达1,940美元.

"中期而言...金价前景受到美联储进一步宽松,及实质利率因美经济成长转佳而逐步上升的两股力道夹击,"高盛在报告中指出.

"我们的模型显示,美国经济成长前景好转将盖过美联储扩大资产负债表的效应,而金价的周期在2013年可能出现扭转."

然而,该行补充,由於经济成长前景风险仍高,尤其是围绕财政悬崖的不确定性,因此难言金价将要触顶.

"倘若2013年末并未出现更多的宽松措施,则我们预计金价在2014年的跌势将加速,年底将跌至1,625美元,"高盛补充道.

"而在美国经济成长前景更加疲弱的情况下,金价可望趋升,在2013年底攀抵1,900美元."(完)

--编译 龚芳;审校 程琳

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