高盛维持对金价的中性评估至年底

高盛称，对于美联储“温和”撤出的预期以及金价近期的下跌，将可能限制短期跌幅。

但高盛预计进入2014年，金价会重拾跌势，因该投行预期经济数据将确认美国经济成长提速，从而降低对宽松货币政策的需求。

高盛分析师称，“考虑到6月以来投机性仓位的反弹，若撤出方式比我们预期的强硬，则可能刺激金价下跌。”(完)