版本:
中国
国际财经 | 2013年 9月 17日 星期二 18:13 BJT

高盛维持对金价的中性评估至年底

路透9月17日 - 高盛表示对于金价直至年底都维持中性看法，指称近期一系列美国经济数据稍稍令人失望，同时市场预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)会“温和”削减刺激措施。

高盛称，对于美联储“温和”撤出的预期以及金价近期的下跌，将可能限制短期跌幅。

但高盛预计进入2014年，金价会重拾跌势，因该投行预期经济数据将确认美国经济成长提速，从而降低对宽松货币政策的需求。

高盛维持2014年金价预估在每盎司1,050美元不变。

高盛分析师称，“考虑到6月以来投机性仓位的反弹，若撤出方式比我们预期的强硬，则可能刺激金价下跌。”(完)

(编译 田建华; 审校 隋芬)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐