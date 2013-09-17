高盛维持对金价的中性评估至年底

俄罗斯原油减产量将在4月中旬前达到25万桶/日--塔斯社
俄罗斯与其他一些非石油输出国组织(OPEC)成员国，加入了OPEC牵头的全球减产协议。该协议旨在稳定全球油价，协议将一直持续到6月底。(完)
路透9月17日 - 高盛表示对于金价直至年底都维持中性看法，指称近期一系列美国经济数据稍稍令人失望，同时市场预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)会“温和”削减刺激措施。
高盛称，对于美联储“温和”撤出的预期以及金价近期的下跌，将可能限制短期跌幅。
但高盛预计进入2014年，金价会重拾跌势，因该投行预期经济数据将确认美国经济成长提速，从而降低对宽松货币政策的需求。
高盛维持2014年金价预估在每盎司1,050美元不变。
高盛分析师称，“考虑到6月以来投机性仓位的反弹，若撤出方式比我们预期的强硬，则可能刺激金价下跌。”(完)
(编译 田建华; 审校 隋芬)
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俄罗斯与其他一些非石油输出国组织(OPEC)成员国，加入了OPEC牵头的全球减产协议。该协议旨在稳定全球油价，协议将一直持续到6月底。(完)
路透法兰克福4月11日 - 国际清算银行(BIS)总经理卡鲁阿纳周二表示，主要央行应准备让货币政策正常化，因通缩风险几乎已从这些经济体中消失，且经济成长正在回温。
路透莫斯科4月11日 - 俄罗斯塔斯社周二援引俄能源部长诺瓦克报道称，俄罗斯将很快开始与本国产油商讨论有关延长与石油输出国组织(OPEC)协同减产协议的可能性。