高盛调降恒生国企指数目标逾9%

雄安新区未来10-20年投资总量料达1.2-2.4万亿元人民币--大摩
路透上海4月7日 - 国际投行摩根士丹利最新报告预计，中国新设立的雄安新区，承接北京的“非首都”功能，将吸引大量投资和人口，预计未来10-20年雄安新区吸纳的投资总量料达1.2-2.4万亿元人民币。
路透香港4月19日 - 投行高盛的报告称，将恒生国企指数.HSCE目标调降逾9%至12,400点，因中国经济增速减慢；惟较现水平仍有约19%上升空间。
高盛于今年初给出至年底的恒生国企指数目标为13,700点，即全年升幅20%。不过由于中国此前公布首季国内生产总值（GDP）增速低于预期，因此该行将2013年GDP增长预测由原先的8.2%降至7.8%，企业盈利预测亦相应向下调整，因而拖低指数估值。
高盛分析师朱悦在报告中并指出，“自今年2月以来A股和H股表现疲弱，主要由于周期性复苏弱于预期，且高度倚赖于社会融资规模以及房地产的增长，导致市场对于中国结构性风险担忧增加。”
报告同时将沪深300指数.CSI300目标由3,000点降至2,800点。该指数目前报2,498点。
报告并称，投资者对于周期性复苏的信心受到挑战，直至信心得到重建之前，市场表现可能平淡或者窄幅上落。
该行偏好银行和公用事业，以及盈利前景较清晰的行业，因此建议投资者由零售换马至水泥，这样可受惠于强劲的固定资产投资展望。
恒生国企指数周五早盘中段涨1.56%，报10,427.22点；今年以来则累计跌逾8%。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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