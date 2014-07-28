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财经视点 | 2014年 7月 28日 星期一 08:28 BJT

高盛将短期全球股市配置下调至中性 但长期仍建议增持

路透7月25日 - 高盛(GS.N)周五在研究报告中，将短期全球股市配置下调至中性，尽管较长期仍对股市持增持的观点。

高盛表示，担心未来三个月利率上升可能拖累股市下滑，并称，“我们还预计相比过去几年，股市回报的基本步幅将放缓。”

高盛称，全球经济成长加速“大致已经被消化，且地缘政治风险升级。”不过该行称，从12个月的展望来看，股市肯定是最有吸引力的资产类别。

今年以来，全球股市稳步上涨，MSCI全球股指.MIWD00000PUS在7月初创下新高，今年升幅超过5%。

高盛指出，企业派息收益率仍远高于公债收益率，这预示股市将继续跑赢。

按地区来分，高盛增持欧洲和日本股市，减持美国股市。按行业来看，高盛看好成长型产业，增持美国、欧洲、日本和亚洲的科技股。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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