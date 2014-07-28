高盛将短期全球股市配置下调至中性 但长期仍建议增持

关注英镑、特朗普税改和黄金--FXTM富拓
若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
路透7月25日 - 高盛(GS.N)周五在研究报告中，将短期全球股市配置下调至中性，尽管较长期仍对股市持增持的观点。
高盛表示，担心未来三个月利率上升可能拖累股市下滑，并称，“我们还预计相比过去几年，股市回报的基本步幅将放缓。”
高盛称，全球经济成长加速“大致已经被消化，且地缘政治风险升级。”不过该行称，从12个月的展望来看，股市肯定是最有吸引力的资产类别。
今年以来，全球股市稳步上涨，MSCI全球股指.MIWD00000PUS在7月初创下新高，今年升幅超过5%。
高盛指出，企业派息收益率仍远高于公债收益率，这预示股市将继续跑赢。
按地区来分，高盛增持欧洲和日本股市，减持美国股市。按行业来看，高盛看好成长型产业，增持美国、欧洲、日本和亚洲的科技股。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
路透香港4月27日 - 法国外贸银行（Natixis）周四预测，今年首季中国资本外流为952亿美元，比上季的2,016亿美元大幅减少近53%；3月美元资金再次转为流出，而人民币流出接近上月水平。
路透香港4月27日 - 国际资产管理公司富达国际周四称，预期中国共产党第十九次全国代表大会召开之前，宏观经济将维持稳定且极具建设性，加上强劲基本面和合理估值将对中国股市带来支持。