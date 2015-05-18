高盛调降长期原油价格预估并建议出脱两家油企股

路透5月18日 - 美国投资银行高盛调降长期原油价格预测，并建议投资人卖出两家大型油企股票，称美国页岩油生产效能提升且石油输出国组织(OPEC)增产，将高过未来的需求。

高盛股票小组在周六一份报告中，将2015年布兰特原油均价预估从每桶52美元上调至58美元，并将2015年美国原油均价预估从每桶48美元上调至52美元。

但高盛预期随着时间推移布兰特原油将下跌，到2020年时将为每桶55美元。

周一1100 GMT，布兰特原油约在每桶67美元。

“我们将布兰特原油2016-2019年预估调降到60-65美元，2020年降至55美元。”高盛称。

“我们预期美国页岩油及OPEC将满足全球石油需求，页岩油正继续受益于生产效能和生产率的提升，”高盛在给客户的报告中称。

高盛表示，“这种下跌期拉长的油价”将给综合型石油企业“带来明显压力”，迫使它们重新思考股利政策。

“因此，我们把石油股前景的评级从‘中性’调降为‘审慎’。”高盛称。

高盛将BP(BP.L)和Statoil(STL.OL)的评级从“中性”降为“卖出”，称BP有长期派息风险，Statoil则现金流承压。

高盛称，预期2016-2020年布兰特和美国原油每桶价差在5美元。(完)

(编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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