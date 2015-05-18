高盛调降长期原油价格预估并建议出脱两家油企股

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透5月18日 - 美国投资银行高盛调降长期原油价格预测，并建议投资人卖出两家大型油企股票，称美国页岩油生产效能提升且石油输出国组织(OPEC)增产，将高过未来的需求。
高盛股票小组在周六一份报告中，将2015年布兰特原油均价预估从每桶52美元上调至58美元，并将2015年美国原油均价预估从每桶48美元上调至52美元。
但高盛预期随着时间推移布兰特原油将下跌，到2020年时将为每桶55美元。
周一1100 GMT，布兰特原油约在每桶67美元。
“我们将布兰特原油2016-2019年预估调降到60-65美元，2020年降至55美元。”高盛称。
“我们预期美国页岩油及OPEC将满足全球石油需求，页岩油正继续受益于生产效能和生产率的提升，”高盛在给客户的报告中称。
高盛表示，“这种下跌期拉长的油价”将给综合型石油企业“带来明显压力”，迫使它们重新思考股利政策。
“因此，我们把石油股前景的评级从‘中性’调降为‘审慎’。”高盛称。
高盛将BP(BP.L)和Statoil(STL.OL)的评级从“中性”降为“卖出”，称BP有长期派息风险，Statoil则现金流承压。
高盛称，预期2016-2020年布兰特和美国原油每桶价差在5美元。(完)
(编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
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