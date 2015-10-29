高盛因员工窃取美联储密件被指监督不力 被罚5,000万美元

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透10月28日 - 纽约州金融服务局(NYDFS)周三表示，高盛将支付5,000万美元罚款，为其员工窃取并与客户分享政府机密文件的指控进行和解。
在这宗和解案中，高盛罕见地坦承犯行，承认未能善尽监督前员工Rohit Bansal之责。熟知此事的一名消息人士周一表示，美国联邦检察官准备对Bansal以及美联储前雇员Jason Gross提出刑事指控。
Gross的律师表示，其当事人周一已与检方完成协商，针对窃盗轻罪认罪。消息人士称，Bansal也在考虑认罪，未能连络上他的律师置评。两人可能面临长达一年的刑期。
高盛在声明中表示，当他们发现Bansal握有美联储的机密信息时，便马上展开调查，并通知相关监管机关。高盛表示，随后便解雇Bansal与另一名“未能将事件向上呈报”的资深员工。
本案也引发外界批评，认为美联储与其监督的许多银行的关系有失严谨。高盛此案的5,000万美元罚款金额，比金融服务局之前对其咨询业务相关不当行为的罚金高出一倍。(完)
(编译 陈宗琦；审校 白云)
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。