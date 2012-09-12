高盛称基建无助扭转经济短期疲软

路透香港9月12日电---投行高盛周三称,预料中国的基建建设逐渐加速,但过程温和,故无助扭转经济短期内疲软状态.

中国国家发改委此前密集批复逾万亿元人民币投资项目,向市场释出以基建投资"稳增长"方向.

高盛资深中国经济分析师崔历在记者会上称,相信在政策应对上,中国的基建建设将会逐渐加速,从今年4、5月的低水平有所回升;但过程比较温和,不是规模大得足以于短期内把所有疲软的地方都能盖过.

"基建拉动经济增长也有长期的效果,加上最近有些工程质量问题的讨论,都是需要考量的."她说.

高盛此前将今年的中国国内生产总值(GDP)增长预测由7.9%降至7.6%,2013年GDP增长预测亦由8.5%降至8%.与多家投行一样,高盛认为下半年中国经济增速将进一步减慢.

"过去几个月各项周期性指标都不太好,最重要的是下半年外贸形势难以延续上半年相对强劲的势头."崔历称,该行预期第三及第四季GDP增长分别为7.4%及7.5%,低於第一及第二季度的9.7%及7.6%.

她并称,预期中国於今年底前在减息以及下调存款准备金率方面可能会有所动作.(完)

--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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