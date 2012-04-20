高盛一名员工因涉嫌内幕交易被调查

独家：加拿大皇家银行评估可能出售亚洲财管业务--消息
路透香港/多伦多2月24日 - 四名知悉情况人士向路透表示，加拿大最大银行--加拿大皇家银行(RBC)已对旗下亚洲财富管理业务进行评估，最终可能决定出售。
路透纽约4月19日电---周四在纽约出席美国联邦法庭聆讯的检察官和辩护律师透露,加州联邦检察官正以涉嫌内幕交易为由对一名高盛员工展开调查.
该员工涉嫌向原Galleon Group联合创始人Raj Rajaratnam泄漏两家上市公司的内部资讯.Rajaratnam去年在华尔街历史上最大一宗内幕交易案中被判有罪.
在涉及原高盛董事Rajat Gupta的一宗内幕交易案聆讯中,暴露了这名高盛员工遭调查的消息.
高盛公司发言人拒绝对此发表评论.
Gupta是原高盛(GS.N)和宝洁(宝硷,P&G)(PG.N)公司董事,因涉嫌非法向老朋友Rajaratnam提供建议而遭到指控.
律师称,这位未透露姓名的员工仍在高盛工作.他们未提及调查的任何细节.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
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