高盛一名员工因涉嫌内幕交易被调查

路透纽约4月19日电---周四在纽约出席美国联邦法庭聆讯的检察官和辩护律师透露,加州联邦检察官正以涉嫌内幕交易为由对一名高盛员工展开调查.

该员工涉嫌向原Galleon Group联合创始人Raj Rajaratnam泄漏两家上市公司的内部资讯.Rajaratnam去年在华尔街历史上最大一宗内幕交易案中被判有罪.

在涉及原高盛董事Rajat Gupta的一宗内幕交易案聆讯中,暴露了这名高盛员工遭调查的消息.

高盛公司发言人拒绝对此发表评论.

Gupta是原高盛(GS.N)和宝洁(宝硷,P&G)(PG.N)公司董事,因涉嫌非法向老朋友Rajaratnam提供建议而遭到指控.

律师称,这位未透露姓名的员工仍在高盛工作.他们未提及调查的任何细节.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。