焦点：亚太地区IPO活动转淡 高盛费用收入急坠裁员以对

路透香港9月30日 - 高盛(GS.N)在亚洲股票市场的费用收入未能挤进最前端的梯队，为逾10年来首见，因收费遭到压缩，促使这家美国投行大腕缩减亚洲区域岗位。

自从1997年拿下中国首宗私有化交易案之后，高盛和瑞银集团(UBSG.S)及摩根士丹利(MS.N)一同主宰着亚太地区股票资本市场。

汤森路透季度数据显示，但来自中国对手的竞争加剧，以及先前赖以赚进大把钞票的大型交易寥寥可数，正让高盛等全球投行业的巨鳄面临压力。

“市场价值及商机已经消散，”安永亚太(EY Asia Pacific)金融服务资深合伙人Keith Pogson表示。“如果做不出成绩，那也没有办法继续养薪水达七位数的大型团队。”

亚太地区今年前九个月首次公开发行(IPO)活动下滑13.2%，降至2013年以来最低水准。

尽管高盛仍为除日本外亚太地区以交易量计的并购顾问领导者，但其在今年前九个月于股权资本市场(ECM)汤森路透排名表中的位置，已由2015年的榜首滑落至第四名。

高盛在亚太地区从事的ECM交易量大幅下滑73%，跌幅为该区域前十大股权承销商之最，紧接其后的是大减71%的瑞银集团(UBS)。

中国中信证券(600030.SS)在ECM排行榜中居首，接着是摩根士丹利与瑞银。

若以费用计，高盛滑落至第11名，这是至少从2000年以来高盛首度跌出前10名之外，根据汤森路透/Freeman & Co预估，高盛今年前九个月费用收入预估为8,380万美元。费用收入为投资银行营收前景的一项重要指标。

同样这段期间，中信证券以预估2.16亿美元称霸费用收入排行榜，之后为摩根士丹利的1.95亿美元。包括广发证券(000776.SZ)、国泰君安(601211.SS)在内的七家中国业者挤进排行榜前十名。瑞银降至第八位。

路透上周报导，高盛在日本以外亚洲地区的300个投资银行工作岗位将裁掉近30%，以应对该地区业务活动的放缓。

资深银行业人士表示，其他投行可能也会在该地区裁员。

高盛率先大举裁员，将让自身运作变得更加灵活，一旦市场复苏时，也能做好准备。

2016年前六个月，高盛亚洲业务营收减少逾一半至17亿美元。高盛公告显示，其税前获利锐降71%至4.04亿美元，在全球税前获利中所占的比重为10%，低于一年前的25%。

**蛋糕变小**

股权资本市场佣金收入排名，是衡量亚洲开展业务的银行最重要的基准。

但对于西方的银行而言，这块蛋糕却在变小，因为在中国不断增加的国内上市交易中，他们的参与机会有限，而且更多银行瓜分佣金的趋势愈发明显。

根据咨询公司Freeman & Co，在美国IPO的平均佣金收入为7%，而且参与方不多，每家公司的收入会更高一些。

佣金总量萎缩也令全球的银行感到更多的痛楚，因为监管压力导致他们部署的自有资本减少，这限制了他们涉足IPO市场的能力。

法国外贸银行(Natixis)的一位主管Damien Cleris对路透称，该行把侧重点放在特定的亚洲市场，譬如并购和融资，而非股权资本市场。

“今年交易量下降，导致大家更积极地争取交易。这正在推动亚洲的整体营收下滑，”Oliver Wyman合伙人Claudio Lago de Lanzos说。

“该地区没有一家相关银行真正考虑退出亚洲市场，但他们的确在认真思考投资方向。”(完)