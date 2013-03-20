高盛下调未来三年铁矿石价格预估

德国央行总裁称应开始讨论何时结束欧洲央行刺激政策
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。
路透珀斯3月20日 - 高盛将其对未来三年铁矿石价格的预估最多下调11%，原因是供应过剩且中国钢铁生产放缓。这打压主要矿业股跌至近四个月低位。
高盛下调2014年铁矿石价格预估11%至每吨115美元，下调2015年价格预估9%至80美元。对2013年铁矿石价格的预期调降了3%，至139美元。
“海运价格近期将受到中国高成本边缘矿的支撑，但这种成本支撑将在未来两年内逐步消失，”高盛在报告中称。
“最终，容易受到进口铁矿石竞争冲击的低成本矿将被取代。”
高盛表示，中国对废钢的使用增加，以及粗钢产量降低，也将打压铁矿石价格。
“结果就是，市场从2014年开始供应过剩，推动(铁矿石)价格向海运供应的边际成本靠拢，”高盛称。
澳洲矿业巨头力拓(RIO.AX)(RIO.L)股价一度挫跌3.7%，至11月28日以来最低56.48澳元。必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)下跌近3%至日低33.57澳元，这也是该股11月23日来最低位。两只股票上日在伦敦市场亦大幅走低。(完)
(编译 王兴亚; 审校 白云)
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