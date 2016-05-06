高盛上调2016年铁矿石价格预估 因中国钢铁需求重现力道

路透马尼拉5月6日 - 高盛将2016年铁矿石价格预估调高19%至每吨47美元，称中国钢铁需求力道重现，将帮助市场避开供应过剩。

由于季节性需求增温，且过去一年几家炼钢厂关停后供应趋紧，使中国钢价今年上扬，铁矿石价格也随之受惠。中国钢材和铁矿石期货4月中大涨，令现货铁矿石获得进一步动能。

尽管近来价格稍有回落，现货铁矿石今年以来累计仍上扬39%，当前在每吨59.50美元的水准。

“传统产业支出增加及其对消费的提振，现在似乎可能使钢铁业在本季余下时间维持平衡。”高盛提到中国表示。

高盛将铁矿石第二季至第四季的价格预估，较之前的预估调高14-47%。

高盛4月曾预估到2016年底铁矿石价格将跌至每吨35美元，称由于中国钢铁消费未出现实质增加，无法吸收澳洲和巴西矿业扩张的额外供应，因此铁矿石之前的涨势无法维持。

然而高盛周五表示，第三季铁矿石价格料维持在高位，同时谨慎指出在消费呈现季节性疲软之时，维持高价可能需要钢铁需求出现进一步增长。

高盛维持对2017年和2018年铁矿石价格预估在35美元不变。

“在我们看来，钢铁原材料价格保持在各自成本曲线上方所需的刺激因素与2009年时类似，当时中国的钢铁库存更低，经济增长更为强劲且投资占GDP的比重更高，”高盛在报告中称。

“我们相信，经济去杠杆化以及资本进行有效配置的必要性，使得此类政策反转很难维持。”

高盛对炼焦煤的看法更为乐观，上调2016年价格预估10%至每吨82美元，并上调2017年价格预估6%至83美元，上调2018年价格预估3%至85美元。(完)