高盛缩减日本机构经纪业务规模 部分移至香港--消息

路透东京7月12日电---知情人士周四表示,高盛公司(GS.N)已缩减在日本的机构经纪业务规模,将部分人员和业务转移至香港.

根据AsiaHedge在5月公布的一份行业调查,高盛的机构经纪规模为日本最大,资产管理总规模达27亿美元.

上述消息人士称,5月时,高盛将日本的股票贷款部门从东京转移至香港,与处理其他亚洲股票的类似贷款的部门整合.

消息人士称,东京股票贷款部门的人员被安排至香港的机构经纪业务部门,後者主要提供股票融资服务.

消息人士称,日本机构经纪业务主管Toru Okabe在7月底离开高盛.

高盛在东京的一位发言人拒绝置评.(完)

--编译 丁琦;审校 白云/沈以文

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