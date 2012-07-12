高盛缩减日本机构经纪业务规模 部分移至香港--消息

Greenwich调查显示ETF或有助于降低新兴市场股票交易成本
路透伦敦2月22日 - Greenwich Associates周三公布一份调查结果显示，2016年机构投资人为了交易新兴市场股票所支付的成本，与交易发达国家股票的成本差距显着收窄。
路透东京7月12日电---知情人士周四表示,高盛公司(GS.N)已缩减在日本的机构经纪业务规模,将部分人员和业务转移至香港.
根据AsiaHedge在5月公布的一份行业调查,高盛的机构经纪规模为日本最大,资产管理总规模达27亿美元.
上述消息人士称,5月时,高盛将日本的股票贷款部门从东京转移至香港,与处理其他亚洲股票的类似贷款的部门整合.
消息人士称,东京股票贷款部门的人员被安排至香港的机构经纪业务部门,後者主要提供股票融资服务.
消息人士称,日本机构经纪业务主管Toru Okabe在7月底离开高盛.
高盛在东京的一位发言人拒绝置评.(完)
--编译 丁琦;审校 白云/沈以文
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