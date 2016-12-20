消息人士称高盛及摩根大通将对区块链草创企业Axoni投资

路透12月19日 - 熟悉交易内情的消息人士本周表示，高盛(GS.N)、摩根大通、以及包括交易仲介公司ICAP Plc(IAPLF.PK)旗下风险投资部门等金融机构，正敲定对区块链技术草创企业Axoni的投资。

一名消息人士称，投资将介于1,500-2,000万美元，他并称交易料将于本周宣布；消息人士要求匿名，因未取得公开发言的权限。

电话采访Axoni一名代表时，他拒绝对此提出公开评论。

Axoni交易代表着华尔街对于推动区块链走上轨道的最新努力；区块链首先是出现在比特币的系统中。这项技术可记录电子流水帐，让各方都可以通过安全的网络查询相关资讯，而无须通过第三方认证。

华尔街正押注区块链和类似的工具，希望这些技术可用于协助缩减交易流程并降低后勤作业成本。

Axoni总部位于纽约，该公司协助银行等机构开发区块链软件，用于资本市场交易流程。(完)