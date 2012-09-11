高盛要求初级投行人士成为多面手

2016年欧洲投行业奖金缩水 因削减成本及投资者要求更多分红
但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
* 敦促投行人士成为多面手,而非专家
* 竞争对手也在松解团队架构
* 变革是迫于业务萎缩和收入减少的压力
路透伦敦9月10日电---高盛(Goldman Sachs)(GS.N)已对其欧洲较资浅的投行团队进行改组,要求员工需成为多面手,而不是仅专精某个领域的专家.业务下滑亦迫使各家竞争对手重新思索管理方式.
包括瑞士信贷CSGN.VX和日本野村(8604.T)在内,多家投行也以类似的方式改造团队架构,在营业收入减少和削减开支之际,将资源做最大限度的运用.
据路透看到的内部备忘录,高盛把分析师和助理--其投行部门最初阶职位的员工--集中起来开展跨行业的业务,如医疗保健、私募股权和传媒等.
高盛在欧洲、中东和非洲各国团队的初级投行人士职位也将取消,他们将被分成北部和南部小组.
高盛一位女发言人证实了备忘录的内容.
据汤森路透和Freeman Consulting的数据,随着欧元区忧虑加深,今年投行业务已经减少,欧洲并购业务费收入较去年锐减约36%,至40亿美元左右.
为因应这种情况,投行一直裁减员工,并控制信息技术和其他领域的成本.与此同时,即便是专攻股票资本市场(为公司上市提供咨询顾问服务)的资深人员也需扩大业务范围,承担更多不熟悉的任务.
高盛及其他投行重组团队的举动或许可令相关的初级职员受益,至少让他们获得了在运行缓慢的市场中进行交易的经验.
英国卡斯商学院(Cass Business School)金融实务教授Scott Moeller表示,这些变化不大可能让客户担忧,客户通常更关注资深顾问的行业经验.(完)
--编译 肖群英;审校 李婷仪/徐文焰
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
路透上海2月17日 - 欧洲最大的金融人才服务公司--摹根麦肯立（Morgan McKinley）最新发布的中国薪酬指南指出，由于银行继续重组业务和削减成本，金融服务业的就业机会在减少，今年银行和金融服务专业人士的涨薪幅度可能仍会低于10%。
路透伦敦2月15日 - 赴英工作的欧盟国家公民数量在2016年底停下了逐步增长的步伐，这表明英国退欧公投结果以及随之而来的英镑贬值，可能降低了英国作为就业地点的吸引力。