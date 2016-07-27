高盛因一项与1MDB有关联的并购交易被索偿5.1亿美元

宝马高管称墨西哥新厂计划不变 无视特朗普警告
路透慕尼黑1月16日 - 德国宝马汽车(BMW)一名高管表示，尽管美国候任总统特朗普发出警告，将对该公司在墨西哥制造并出口美国的汽车课征边境税，宝马汽车2019年在墨西哥展开一座新车厂运营的计划仍维持不变。
路透纽约7月26日 - 高盛(GS.N)周二被其曾提供过顾问服务的一家马来西亚银行的大股东起诉，后者指控高盛在一项并购交易中欺骗性地建议接受较低报价，以取悦马来西亚总理纳吉布。
Primus Pacific Partners在提交给位于曼哈顿的纽约州高等法院的诉状中称，正在向高盛及其前常务董事Tim Leissner寻求5.1亿美元的赔偿，因高盛隐瞒了与纳吉布和马来西亚主权财富基金一马发展(1MDB)的利益冲突。
高盛称该诉讼“被误导”，将会进行抗辩。Leissner的律师没有立即回复置评请求。
根据诉状，Primus曾拥有银行EON Capital的20%股份。在EON Capital考量马来西亚Hong Leong Bank(HLBB.KL)的收购要约时，高盛担任前者的顾问。
Primus称，高盛和Leissner在2010年1月时认为Hong Leong的第一份报价不公平，但在三个月后就认为修订后报价仅提高2.8%的要约是公平的。
“高盛的欺骗和违反信托责任，导致Hong Leong对EON Capital的收购价较合理价格低出数亿美元，”Primus说。“没有一家不存在利益冲突的投行会认为Hong Leong的第二次报价公平，也不会建议董事会接受。”
Primus正在为其指控的高盛做法给其造成的损失寻求至少1.7亿美元的赔偿，外加至少3.4亿美元的惩罚性赔偿。(完)
(编译 侯雪苹；审校 张涛)
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