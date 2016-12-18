高盛以5650万美元了结关于利率操纵的一桩集体诉讼

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约12月16日 - 高盛(GS.N)同意支付5,650万美元了结在美国遭遇的一宗利率操纵集体诉讼。在这起诉讼中，高盛和其它几家银行被控操纵553万亿美元衍生品市场所使用的一个指标利率。
周五在向曼哈顿联邦法院提交的文件中，披露了和解方案。在此之前，其它七家银行已在5月同意合计支付3.24亿美元了结这起诉讼。
法院文件显示，作为和解协议的一部分，高盛也同意向原告律师提供包括交易数据、文档和证人证言等证据，可以用于针对尚未达成和解的银行的诉讼。
高盛发言人以及原告的一名律师周五均未立即回复置评请求。
在相关诉讼中，几家退休基金和地方政府指控14家银行共谋操纵“ISDAfix”指标利率谋取私利，时间至少从2009持续到2012年。这14家银行中包括那些已达成和解的银行。
原告律师表示，尚未了结诉讼的银行包括法国巴黎银行(BNPP.PA)、汇丰控股(HSBA.L)、摩根士丹利(MS.N)、野村控股(8604.T)、瑞银集团(UBSG.S)、富国银行(WFC.N)和毅联汇业(ICAP)。(完 )
(编译 张涛；审校 李爽)
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