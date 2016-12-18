高盛以5650万美元了结关于利率操纵的一桩集体诉讼

路透纽约12月16日 - 高盛(GS.N)同意支付5,650万美元了结在美国遭遇的一宗利率操纵集体诉讼。在这起诉讼中，高盛和其它几家银行被控操纵553万亿美元衍生品市场所使用的一个指标利率。

周五在向曼哈顿联邦法院提交的文件中，披露了和解方案。在此之前，其它七家银行已在5月同意合计支付3.24亿美元了结这起诉讼。

法院文件显示，作为和解协议的一部分，高盛也同意向原告律师提供包括交易数据、文档和证人证言等证据，可以用于针对尚未达成和解的银行的诉讼。

高盛发言人以及原告的一名律师周五均未立即回复置评请求。

在相关诉讼中，几家退休基金和地方政府指控14家银行共谋操纵“ISDAfix”指标利率谋取私利，时间至少从2009持续到2012年。这14家银行中包括那些已达成和解的银行。

原告律师表示，尚未了结诉讼的银行包括法国巴黎银行(BNPP.PA)、汇丰控股(HSBA.L)、摩根士丹利(MS.N)、野村控股(8604.T)、瑞银集团(UBSG.S)、富国银行(WFC.N)和毅联汇业(ICAP)。(完 )