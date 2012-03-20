高盛在年度考评之际开始新一轮裁员

2016年欧洲投行业奖金缩水 因削减成本及投资者要求更多分红
但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
路透3月19日电---三位消息人士透露,高盛(GS.N)已开始在交易和投资银行部门进行新一轮裁员,显示华尔街在继续紧缩开支.
去年高盛已经裁减2,400个职位,消息人士称,本次裁员後可能还会继续削减人员,因该银行继续降低成本以提升获利能力.
本次裁员是高盛年度精简计划的一部分,将解聘那些业绩表现不达标或工作职位可由技术或成本更低人员取代的员工.
消息人士说,此次裁员已经在两周前开始,会有多少人受影响尚不清楚,因不同部门的目标不尽相同.一位知情人士称,虽然管理层已经制定了总体的成本削减计划,但所有裁员工作不可能在几个月内结束.
消息人士称,最近几次裁员的力度不及2011年3月的那一次精简,当时交易部门5%的员工被裁.这些消息人士或者在高盛工作,或者为高盛招聘人员,他们要求不具名.
高盛发言人Michael DuVally拒绝对裁员一事置评.(完)
--编译 郑茵;审校 张荻
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但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
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