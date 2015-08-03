高盛将潜在法务损失预估区间高点提高至约59亿美元

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透8月3日 - 高盛(GS.N)周一在监管申报文件中表示，已经将潜在法务损失预估区间高端调高至约59亿美元。
5月时，高盛估计法务损失为38亿美元，高于其已经提拨的金额。
高盛周一表示，正与美国多个监管机构协商，以解决有关金融危机前的住宅抵押贷款支持证券(MBS)销售相关诉讼。
高盛指出，“此事的潜在解决方案...可能造成钜额罚款及其他成本。”
高盛7月公布季度获利创近四年来最低，因该公司扩大提列14.5亿美元以涵盖潜在的抵押贷款和解成本。(完)
(编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。