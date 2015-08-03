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国际财经 | 2015年 8月 4日 星期二 07:16 BJT

高盛将潜在法务损失预估区间高点提高至约59亿美元

路透8月3日 - 高盛(GS.N)周一在监管申报文件中表示，已经将潜在法务损失预估区间高端调高至约59亿美元。

5月时，高盛估计法务损失为38亿美元，高于其已经提拨的金额。

高盛周一表示，正与美国多个监管机构协商，以解决有关金融危机前的住宅抵押贷款支持证券(MBS)销售相关诉讼。

高盛指出，“此事的潜在解决方案...可能造成钜额罚款及其他成本。”

高盛7月公布季度获利创近四年来最低，因该公司扩大提列14.5亿美元以涵盖潜在的抵押贷款和解成本。(完)

(编译 张明钧; 审校 戴素萍)

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