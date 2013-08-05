高盛和LME因铝库存问题在美面临新起诉

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透华盛顿8月5日 - 反垄断专业律师周日表示，在美国进行的关于一项非法协议推高铝价的集体诉讼，可能只是铝买家对高盛集团(Goldman Sachs Group)等仓储业主一系列法律诉讼的开始。
一项上周提起的诉讼将高盛(GS.N)和其他仓储业主，以及伦敦金属交易所(LME)列为被告，指控它们有妨碍市场竞争行为。
高盛和LME的东家港交所表示，该指控毫无根据。
律师称，该指控符合“后续跟进”的典型集体诉讼模式，即在美国司法部或其他政府当局开始调查后发起集体诉讼。
英国金融市场行为监管局(FCA)也正在调查LME的仓储体制。
在全球金属仓库中，漫长的等候提货队伍和价格虚高导致了客户的不满情绪。高盛周三试图通过为在其Metro仓库存货的终端客户提供铝的即时提货通道，以平息这一为时多年的不满情绪。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铝周五收于每吨1,809美元。(完)
(编译 朱晓军；审校 张明钧)
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