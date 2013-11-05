高盛警告LME缩短提货队列的提案恐加剧价格波动

路透伦敦11月4日 -高盛(GS.N)在研究报告中表示，伦敦金属交易所(LME)减少仓库提货排队等待时间的提案，可能加剧价格的波动并降低透明度，因会有更多的金属离开该交易所。

LME的金属仓储业务已受到监管和法律上的审查，外界对需要排队数月才能自其仓库中提货怨声连连。

仓库的客户表示，该系统提高了取得金属的成本或者溢价。铝金属尤其如此，即使全球市场处于供应过剩状态。

LME在7月时提出新的规定，从明年4月起变更交割系统。新规定要求一旦排队时间超过100天，将强迫仓库释出更多的库存。

LME上个月表示，已就该提案做出决定，稍后将公布细节。

高盛表示，溢价波动确实提高了使用LME来对冲实货价格的成本。

高盛表示，“显然，如果这些成本增加，以LME作为现货价格风险对冲工具的需求可能会下滑...但在管理这个基差(溢价)风险方面如果走向另一个极端，也可能会影响LME扮演的经济角色--透明度和流动性降低，且影响LME创造最初买家和最终卖家的能力。(完)

(编译 戴素萍 审校 张涛)

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