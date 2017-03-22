高盛在退欧协议达成前将把数百人员迁出伦敦--欧洲主管

路透伦敦3月21日 - 高盛(GS.N)欧洲部门Goldman Sachs International执行长罗以德(Richard Gnodde)表示，作为英国脱欧应急计划的一部分，高盛将在脱欧协议达成前，开始将数百人员迁出伦敦。

“我们将开始执行这些应急计划，”他周二对CNBC表示。

“这是第一阶段，我们将在这个阶段实施应急计划，范围仅限于数百名人员，”他表示。

高盛欧洲业务大多数在伦敦，那里有大约6,000名员工，为整个欧洲提供证券经纪和做市商、外汇交易以及企业金融等服务。

罗以德表示，应急计划的一个大问题是，英国与欧盟在制定退欧协议时能否就过渡安排达成一致，有人担心双方的谈判可能会超过两年。

“我们不能指望他们，所以我们必须制定应急计划，并将开始执行。”

他没有说哪些地方比较好，但表示该公司在法国和德国拥有银行业执照，在几个欧洲城市有办公场所。

“未来18个月，我们将翻新这些办公室，有些地方还将扩大办公面积，我们将在那些办公场所增加员工、扩大业务能力以及相关设施。”

“我们最终何去何从将取决于谈判结果，以及我们必须要做的事。无论是什么情况、什么结果，伦敦仍将是我们一个非常重要的地区性枢纽，一个非常重要的全球性枢纽，”他说。(完)