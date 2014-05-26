高盛与摩根大通成为锌价格操纵案被告

路透纽约5月23日 - 华尔街知名投行、大金属交易商及伦敦金属交易所(LME)因涉嫌人为推高锌价，成为最新一起诉讼的主角。此前在金属领域影响颇大的诉讼基本都涉及金属铝市场。

在周五公布的案件中，美国历史最悠久的电镀加工商之一--Duncan Galvanizing指控高盛(GS.N)、摩根大通(JPM.N)、伦敦金属交易所及仓储运营商自2010年以来串谋操纵美国锌价。

这是对锌市场涉嫌操纵的首起诉讼，该市场规模相对较小。

诉讼的被告还包括矿业及大宗商品交易集团--嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata)(GLEN.L)及旗下的Pacorini Metals

USA LLC、还有高盛的金属仓储企业Metro International Trade Services。

该案件要求被认定为集体诉讼。此前美国针对铝价格操纵共有26起诉讼，被认定为一起集体诉讼。

摩根大通和嘉能可拒绝对该案件置评。高盛的发言人称，该公司准备“积极抗诉。”

LME未回复路透的置评要求。(完)

(编译 李春喜 审校 孙茉莉)

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