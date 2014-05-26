高盛与摩根大通成为锌价格操纵案被告

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透纽约5月23日 - 华尔街知名投行、大金属交易商及伦敦金属交易所(LME)因涉嫌人为推高锌价，成为最新一起诉讼的主角。此前在金属领域影响颇大的诉讼基本都涉及金属铝市场。
在周五公布的案件中，美国历史最悠久的电镀加工商之一--Duncan Galvanizing指控高盛(GS.N)、摩根大通(JPM.N)、伦敦金属交易所及仓储运营商自2010年以来串谋操纵美国锌价。
这是对锌市场涉嫌操纵的首起诉讼，该市场规模相对较小。
诉讼的被告还包括矿业及大宗商品交易集团--嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata)(GLEN.L)及旗下的Pacorini Metals
USA LLC、还有高盛的金属仓储企业Metro International Trade Services。
该案件要求被认定为集体诉讼。此前美国针对铝价格操纵共有26起诉讼，被认定为一起集体诉讼。
摩根大通和嘉能可拒绝对该案件置评。高盛的发言人称，该公司准备“积极抗诉。”
LME未回复路透的置评要求。(完)
(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
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