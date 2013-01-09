高盛与摩根士丹利料将与监管机构就止赎案达成和解

美股微幅收低 此前美国公布疲弱就业数据及杜德利讲话
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路透1月8日 - 两名了解情况的消息人士周二称,高盛(GS.N)与摩根士丹利(MS.N)料最快于本周同意以15亿美元与联邦监管机构就止赎案达成和解.
就在周一,10家大型抵押贷款服务商刚刚同意以85亿美元与监管机构达成和解,包括America Corp(BAC.N),花旗集团(C.N),摩根大通(JPM.N)和富国银行(WFC.N).
汇丰控股(HSBA.L)、Ally FinancialGKM.N、EverBank Financial(EVER.N)和OneWest Bank FSB也表示,正与美国联邦储备理事会(美联储,FED)和美国通货监理局(OCC)进行和解谈判.
这两名消息人士未得到对媒体发言的授权,故要求匿名.
美联储发言人重申先前做过的声明,即美联储和通货监理局还在继续与周一和解协议之外的其它各方协商,争取达成类似协议.
通货监理局的代表没有立即回应提问.
高盛与摩根士丹利此次受到监管机构调查,是因为他们在次贷危机前夕买入并在此后出售的抵押贷款服务业务.高盛的是Litton Loan Servicing LP,摩根士丹利的是Saxon Capital Inc.
在银行处理止赎房方式普遍存在错误的问题被发现后,美联储先前命令这两家公司逐例回审止赎案.若能达成和解,将结束回审,并为借款人提供至少15亿美元现金和支持.(完)
(编译 程琳; 审校 徐文焰)
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