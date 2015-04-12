高盛在企业并购顾问中独占鳌头 一周交易价值逾千亿美元

路透伦敦4月10日 - 美国投资银行高盛(GS.N)在今年迄今的全球企业并购活动中为1,000亿美元的交易提供了服务；在本周频繁的并购活动中，高盛为四宗大型交易担任了顾问。

据汤森路透数据，本周是今年迄今并购交易最繁忙的一周，交易价值达1,400亿美元，今年迄今并购活动价值已接近1万亿美元。本周并购价值较上年同期增长25%，而且是2007年以来最强劲的年度开局。

高盛为本周宣布的1,190亿美元交易提供顾问服务。其服务的企业包括向Perrigo (PRGO.N)提出收购要约的Mylan (MYL.O)，被皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)提出收购的BG集团BG.L，被联邦快递(FedEx)(FDX.N)以43亿美元(FDX.N)提出竞购的TNT Express TNTE.AS，并为Permira Advisers和Canada Pension Plan Investment Board计划以45亿美元收购Informatica CorpINFA.O提供咨询服务。

汤森路透数据显示，今年迄今高盛已为99宗交易提供了顾问服务，交易价值3,058亿美元。美银美林(BAC.N)排名升至第二，交易价值为2,072亿美元，摩根大通滑至第三位，交易价值为1,888亿美元。

规模较小的咨询机构Robey Warshaw在为BG集团提供服务后，在并购交易排名中跳升至第八位。

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欲浏览今年迄今投资银行活动，请点选here%20Scorecard%20Template%20040915.pdf (完)

(编译 于春红; 审校 白云)

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