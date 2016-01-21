高盛预计旗下并购交易顾问业务将能顶住市场降温压力

路透1月20日 - 2015年登上并购交易顾问榜首的高盛集团(GS.N)乐观看待今年的业务前景，尽管市场正在降温。

高盛去年在全球并购交易顾问业务排行榜上高居榜首，该行仍不担心油价下滑和中国经济放缓会给该项业务带来不利影响。

“显然，我们不得不观察市场是否仍承压...但我们不能说，两周的市场震荡就能止住并购交易十分强劲的势头，”高盛首席财务长Harvey Schwartz在该行周三召开的第四季度分析师电话会议上表示。

其他华尔街高管上周对并购交易环境持更为谨慎的看法。

高盛在2015年全球已宣布和已完成并购交易顾问排行榜中位列第一。该公司第四季度此项业务营收增长27%至8.79亿美元。

Sandler O’Neill分析师Jeff Harte表示，虽然高盛并购交易顾问业务的营收表现强劲，但考虑到当前的市场动荡，该公司能否保持住这种动能仍不太清楚。

Portales Partners分析师Charles Peabody相信并购活动已经触顶。他指出，虽然不少已宣布而未完成的交易已排起了长队，但诸多执行风险可能导致这些交易流产，比如财务或监管方面的不确定性。(完)