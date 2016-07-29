高盛称油市面临宏观环境阻力 再平衡进展仍显脆弱

欧盟首席谈判代表称应特别关注英退造成的金融稳定风险
路透布鲁塞尔1月14日 - 欧盟的英国退欧事务首席谈判代表巴尼尔(Michel Barnier)周六称，在给予英国金融企业欧盟市场准入前，需要“特别警惕”英国退欧对欧盟金融稳定构成的风险。
路透7月29日 - 高盛本周一篇报告指出，油价基本面虽有改善，但仍脆弱，许多全球性因素互相抵销，结果使得美元走坚成为近期压低油价的主要推力。
高盛今年稍早对油价转为看多。高盛表示油价将维持每桶45-50美元区间内一直到2017年年中，短期风险偏向下档，因库存高企且美元可能走强。
“然而，在这些短期不确定性之外，我们的最新供需情况变化不大，仍指向全球油市未来一年将缓慢再平衡，”高盛在周三的一篇报告表示。
高盛表示，全球石油需求成长重心被挪前至上半年，由于中国、印度及日本的不利因素，下半年增速应会放缓。高盛亦将2017年增幅预估调降12万桶/日，降至120万桶/日，主要由于英国公投退欧后，欧洲需求下滑。(完)
(编译 蔡美珍；审校 杜明霞)
路透布鲁塞尔1月14日 - 欧盟的英国退欧事务首席谈判代表巴尼尔(Michel Barnier)周六称，在给予英国金融企业欧盟市场准入前，需要“特别警惕”英国退欧对欧盟金融稳定构成的风险。
路透伦敦1月13日 - 投资人本月深受黄金吸引，因对美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策及特朗普政府的疑虑，使得之前受挫的金市在1月出现了不同凡响的反弹。
路透伦敦1月16日 - Baker McKenzie律师事务所周一发布的一份报告中称，2017年英国的并购活动将大幅下降，因英国退欧协议存在不确定性。