高盛称油市面临宏观环境阻力 再平衡进展仍显脆弱

路透7月29日 - 高盛本周一篇报告指出，油价基本面虽有改善，但仍脆弱，许多全球性因素互相抵销，结果使得美元走坚成为近期压低油价的主要推力。

高盛今年稍早对油价转为看多。高盛表示油价将维持每桶45-50美元区间内一直到2017年年中，短期风险偏向下档，因库存高企且美元可能走强。

“然而，在这些短期不确定性之外，我们的最新供需情况变化不大，仍指向全球油市未来一年将缓慢再平衡，”高盛在周三的一篇报告表示。

高盛表示，全球石油需求成长重心被挪前至上半年，由于中国、印度及日本的不利因素，下半年增速应会放缓。高盛亦将2017年增幅预估调降12万桶/日，降至120万桶/日，主要由于英国公投退欧后，欧洲需求下滑。(完)