高盛将2017年第二季WTI油价预估从55美元上调至57.5美元

《信报》：交戏过后要交数 重燃通胀看欧日
政客竞选时首重「交戏」，登上权力宝座就要「交数」。随着奥巴马以情真意切的临别演说为八年任期画上句号，美国政坛揭开了改朝换代的序幕，本月二十日正式入主白宫的特朗普，于香港时间周四凌晨在纽约举行当选后首场记者会。
路透12月16日 - 高盛称，预期利比亚可能的增产以及美元的升值或进一步限制近期油价涨势，对12月WTI原油价格预估仍为50美元/桶。
直到1月中和月底之前减产迹象都将不会太明显，而此后将会是油价再次攀升的又一诱因，我们的预估是油价将升到每桶55美元。
高盛调高2017年第二季西德克萨斯中质油(WTI)预估至每桶57.5美元，此前预估为每桶55美元(布兰特原油预估为每桶59美元)
该行拉平中期价格预估，目前2017下半年及2018年布兰特原油价格预估为每桶58美元(WTI原油预估为每桶55美元)，此前预估分别为每桶51.5及63美元。
高盛指出，2017上半年过后，预期全球市场将维持均衡，布兰特原油价格介于每桶55-60美元之间，因低成本生产商产出增加、页岩油供应扩大、以及旧有项目持续提升等等。(完)
(编译 孙茉莉/张明钧; 审校 高琦/于春红)
政客竞选时首重「交戏」，登上权力宝座就要「交数」。随着奥巴马以情真意切的临别演说为八年任期画上句号，美国政坛揭开了改朝换代的序幕，本月二十日正式入主白宫的特朗普，于香港时间周四凌晨在纽约举行当选后首场记者会。
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