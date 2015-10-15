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国际财经 | 2015年 10月 15日 星期四 18:34 BJT

油价跌破20美元的机率低于50%--高盛

路透伦敦10月15日 - 高盛(GS.N)大宗商品研究主管Jeff Currie周四表示，油价跌破每桶20美元的机率不到五成。

“我认为这个机率不到50%，”Currie向记者表示。

“我们估计(全球储油)仍有3.7亿桶可用，”他称。

布兰特原油期货周四在每桶49美元附近，去年曾高达115美元。(完)

(编译 蔡美珍；审校 张荻)

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