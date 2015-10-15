油价跌破20美元的机率低于50%--高盛

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透伦敦10月15日 - 高盛(GS.N)大宗商品研究主管Jeff Currie周四表示，油价跌破每桶20美元的机率不到五成。
“我认为这个机率不到50%，”Currie向记者表示。
“我们估计(全球储油)仍有3.7亿桶可用，”他称。
布兰特原油期货周四在每桶49美元附近，去年曾高达115美元。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张荻)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。