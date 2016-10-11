高盛认为油市再平衡可能性下降 尽管减产看似有望

路透10月10日 - 投资银行高盛(Goldman Sachs)表示，“沙特(沙乌地)阿拉伯与俄罗斯近期的评论，表明减产的可能性升高。不过，利比亚、尼日利亚与伊拉克增产，正在降低减产协议在2017年带来油市再平衡的机率。”

高盛也表示，若无法达成减产协议，“我们认为将大幅推低油价至每桶43美元，因为我们预估全球油市在2016年第四季将供应过剩。”

高盛称，“若达成协议、严格执行，同时我们保守的产出中断及非石油输出国组织(OPEC)新项目等预估没有意外向上发展的情况，我们预估因油价引发的相关反应，明年将逐步抵销OPEC减产的影响。”

高盛表示，“假设不但实现减产，而且顺利执行，对价格反应迟钝的供应并未出现可以抵消减产影响的调整，那么我们将认为油价与基本面的最初的复苏只会逐渐消退。”

高盛称，“尽管达成减产协议的可能性逐渐升高，但鉴于2017年供应仍存在高度不确定性，一切仍言之过早，而且如果协议以持续推高油价为目标，可能注定失败收场。”

“如果达成协议，但对供应的影响被对价格敏感的供应来源所抵销，我们预计将维持对2017年美国原油在每桶52.5美元的预估。”(完)