新项目和页岩油荣景可能导致2018-19年油市供应过剩--高盛

路透3月21日 - 高盛周二在研究报告中称，新生产项目以及新一轮页岩油荣景可能使原油日产量增加100万桶，导致未来几年供应过剩。

“随着2011-13年创纪录的资本支出承诺产生结果，2017-19年可能出现有史以来规模最大的大型项目增产，”高盛表示。

高盛还说，为了抑制当前供应过剩局面，石油输出国组织(OPEC)八年以来首次决定限产，这一具有里程碑意义的决定降低了油价的波动性，增加了油市的稳定性，但在无意中帮助了页岩油生厂商。

“在我们看来，OPEC在2016年11月做出的减产决定是理性的，符合其作为最后的库存管理者角色，”高盛说。

“然而意想不到的结果是，这透过了乐观的信贷市场扶持页岩油的活动；值此之际，2011-13年资本支出热潮后延迟交付的项目，可能导致非OPEC国家石油生产于2018年出现创纪录增幅。”

OPEC决定从今年1月1日开始将日产量减少约120万桶，俄罗斯和其他10个非OPEC产油国同意日产量再额外减少60万桶。

高盛表示，“在决定是否延长减产之前，OPEC可能要在损失长期市场份额的风险和稳定的益处之间加以权衡；业界认为如果延长减产，则将带来数年的巨大变化，直到2020年才会消停。”

“美国页岩油如今提供了大量发展机会，6-9个月生产就可以触顶。在这种情况下，OPEC的理性决策应当是利用成本优势让市场份额最大化，在此同时管理库存短期失衡的问题，”高盛称。

路透对市场分析师的调查上周显示，OPEC将需要延长减产协议才能使油价持续复苏，因非OPEC产油国原油生产复苏，可能破坏OPEC消化闲置库存的努力。(完)