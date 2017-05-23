高盛称油市面临2018年稍晚再度供应过剩风险

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透5月22日 - 高盛表示，即便石油输出国组织(OPEC)与其他产油国延长减产计划九个月，帮助经济合作暨发展组织(OECD)国家的库存在2018年初回到正常水平，高盛仍认为油市面临在明年稍晚再次供应过剩的风险。
“如果OPEC与俄罗斯的产量上升到赶上扩张中的产能，而且页岩油产量也毫无约束地增加，那么我们认为明年稍晚有再度出现供应过剩情况的风险，”高盛在报告中写道。
“在目前情况下，我们认为最大风险是2018年可能出现严重供应过剩，只能以低远期油价来解决这个实实在在的威胁。”
高盛表示，OPEC或可通过油价逆价差实现财政稳定，因为“远期价格偏低可以抑制页岩油业者取得资金，而低成本产油商则以较高的现货价格出售所有产量。”
高盛预期OPEC将在维也纳举行的下次会议上宣布“决定性减产”，因库存恢复正常水平是必要的第一步，手段则是透过延长减产行动至2018年第一季。
该行维持对2017年下半年布兰特原油现货价格在每桶57美元的预估不变，并称“现在预估远期油价需下跌，一年期至两年期美国西德克萨斯中质油(WTI)期货价格跌至每桶45美元左右。”(完)
(编译 徐文焰；审校 蔡美珍)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。