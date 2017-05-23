高盛称油市面临2018年稍晚再度供应过剩风险

路透5月22日 - 高盛表示，即便石油输出国组织(OPEC)与其他产油国延长减产计划九个月，帮助经济合作暨发展组织(OECD)国家的库存在2018年初回到正常水平，高盛仍认为油市面临在明年稍晚再次供应过剩的风险。

“如果OPEC与俄罗斯的产量上升到赶上扩张中的产能，而且页岩油产量也毫无约束地增加，那么我们认为明年稍晚有再度出现供应过剩情况的风险，”高盛在报告中写道。

“在目前情况下，我们认为最大风险是2018年可能出现严重供应过剩，只能以低远期油价来解决这个实实在在的威胁。”

高盛表示，OPEC或可通过油价逆价差实现财政稳定，因为“远期价格偏低可以抑制页岩油业者取得资金，而低成本产油商则以较高的现货价格出售所有产量。”

高盛预期OPEC将在维也纳举行的下次会议上宣布“决定性减产”，因库存恢复正常水平是必要的第一步，手段则是透过延长减产行动至2018年第一季。

该行维持对2017年下半年布兰特原油现货价格在每桶57美元的预估不变，并称“现在预估远期油价需下跌，一年期至两年期美国西德克萨斯中质油(WTI)期货价格跌至每桶45美元左右。”(完)