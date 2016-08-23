高盛称油价复苏仍然脆弱 下半年有可能重回供应过剩

路透8月23日 - 高盛在标注日期为周一的研究报告中表示，今年下半年尼日利亚、伊拉克和利比亚的中断生产不断恢复运营，有可能导致全球油市回到供应过剩状态。

高盛表示，鉴于这些国家的状况不稳定，即使保守地假设只有10万桶/日的生产得到恢复，也会使得风险偏向于产量增加。

“因此，我们重申，油价与基本面复苏仍然脆弱。”

高盛表示，继续认为油市近期基本面疲弱，并维持原来的预测，认为油价直到明年夏季都将在每桶45-50美元。

“中断生产的持续恢复，将促使我们降低油价预估，西德克萨斯中质油(WTI)料平均为每桶45美元，”高盛在报告中表示。

高盛亦表示，石油输出国组织(OPEC)讨论冻产及美元趋软，是本月油价逆转跌势大涨的诱因，但两者均不足以支撑油价维持在当前水准。

高盛指出，比起OPEC冻产，尼日利亚和利比亚等产量受扰地区的冲突各方“关系解冻”，对油市再平衡的影响更大。

OPEC任何维持产量稳定的举措将使几个成员国的石油产出停留在近纪录高位，因而对供需平衡几乎无济于事。

西德克萨斯中质油(WTI)上周五触及每桶近49美元的七周高点后，过去两日累计回落3.5%。(完)