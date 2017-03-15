高盛称OPEC对减产协议的执行率较高 油市再平衡继续推进

路透3月14日 - 高盛周二表示，石油输出国组织(OPEC)对减产协议的执行率依然很高，尽管该组织月报显示，全球原油库存增加，沙特阿拉伯产量大幅上升。

高盛在研报中表示，油市再平衡仍在取得进展，并预计第二季度需求在减产的作用下终将超过供应，尽管美国页岩油产量预计将上升。

OPEC周二公布石油库存上升，并提高了对非OPEC产油国2017年的产量预估。该组织并称，其最大产油国沙特2月增产26.3万桶/日，达到1,000万桶/日。

这一消息导致美国原油周二结算价跌至11月29日以来最低。布兰特原油结算价为11月30日以来最低。

高盛表示，延长减产协议不符合OPEC的利益，因该组织的目标是使库存正常化，并非支撑价格。

高盛重申其基本预期，即减产之后将出现新的产量高峰。

“页岩油产量增长，且可以更加明显看出，主要产油国将侧重点转移到未来成长，我们认为长期油价或将继续下跌，低于我们预期的每桶50美元长期价格。”(完)