高盛称OPEC协议将使2017年上半年油价高出最多10美元

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透9月29日 - 高盛表示，石油输出国组织(OPEC)周三达成的抑制产出协议，应会使明年上半年油价高出7-10美元。
OPEC成员国之三同意温和缩减石油产出，为2008年以来首度达成此类协议。在低油价压力日增之际，OPEC老大哥沙特软化对宿敌伊朗的立场。
高盛分析师团队周三在一份报告中表示，“2017年严格执行今日协议，将意味着日产出减少48万至98万桶。”
“中长期而言，我们对于批准后的产出配额执行状况仍存疑，”分析师指出。
鉴于OPEC方案的不确定性，高盛重申了到年底和2017年的油价预测。
高盛维持到2016年底美国原油(WTI)每桶43美元和2017年每桶53美元的预测不变。
美国原油交投在每桶47美元附近，周三受OPEC减产计划提振，上涨逾5%。
“如果这个减产方案被严格执行，并支撑了油价，我们可能预测到中期这将会自行失败，因为全球各地会出现大量钻探活动，”高盛分析师称。
法国兴业银行分析师Michael Wittner将该协议称为一个“大惊喜”，并称该协议将使天平向看涨的一方倾斜。
“当前有关产量协议的不确定性、相关进展以及新闻，将在未来两个月助长市场的持续高波动性，”Wittner表示。
“我们相信油市参与者现在建立大规模原油空仓的意愿会低得多。”
原油期货价格周四回落，因市场越发怀疑OPEC如何能实施限产计划。(完)
(编译 张明钧/李春喜/王颖；审校 艾茂林/杜明霞)
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