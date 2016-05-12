纽约当局要求高盛等银行提供巴拿马文件空壳公司信息--消息

路透5月11日 - 消息人士周三表示，纽约州金融服务局(NYDFS)要求高盛(GS.N)和三家外资银行提供通过一家巴拿马律师事务所成立的空壳公司的信息。

消息人士称，这三家外资银行分别是法国巴黎银行(BNPP.PA)、加拿大帝国商业银行(CIBC)(CM.TO)和渣打银行(STAN.L)。而高盛则是NYDFS要求提供该信息的唯一一家美国银行。

高盛和渣打的发言人拒绝置评。其他三家银行的代表未立即做出回复。

几周前，国际调查记者同盟(ICIJ)协同英国卫报和BBC等媒体对巴拿马Mossack Fonseca律师事务所泄漏出的1,150万份文件进行了报导。这些文件被称为“巴拿马文件”，它们包含214,000家离岸公司的信息，显示了个人和企业如何藏匿资产和逃税。周一国际调查记者同盟把其文件数据库对公众开放。(完)