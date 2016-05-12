纽约当局要求高盛等银行提供巴拿马文件空壳公司信息--消息

韩国希望延长中韩货币互换协议--企划财政部次官
路透韩国世宗1月17日 - 韩国周二表示，希望在中韩货币互换协议于10月到期前延长该协议，即便因韩国决定部署美国反导系统而存在政治不确定性的背景。
路透5月11日 - 消息人士周三表示，纽约州金融服务局(NYDFS)要求高盛(GS.N)和三家外资银行提供通过一家巴拿马律师事务所成立的空壳公司的信息。
消息人士称，这三家外资银行分别是法国巴黎银行(BNPP.PA)、加拿大帝国商业银行(CIBC)(CM.TO)和渣打银行(STAN.L)。而高盛则是NYDFS要求提供该信息的唯一一家美国银行。
高盛和渣打的发言人拒绝置评。其他三家银行的代表未立即做出回复。
几周前，国际调查记者同盟(ICIJ)协同英国卫报和BBC等媒体对巴拿马Mossack Fonseca律师事务所泄漏出的1,150万份文件进行了报导。这些文件被称为“巴拿马文件”，它们包含214,000家离岸公司的信息，显示了个人和企业如何藏匿资产和逃税。周一国际调查记者同盟把其文件数据库对公众开放。(完)
(编译 李春喜 审校 白云)
路透韩国世宗1月17日 - 韩国周二表示，希望在中韩货币互换协议于10月到期前延长该协议，即便因韩国决定部署美国反导系统而存在政治不确定性的背景。
路透1月16日 - 华尔街日报(WSJ)周一报导称，美国候任总统特朗普表示，在众议院共和党提出的公司税计划中，有关边境税调整的规定“过于复杂”。
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors)最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。