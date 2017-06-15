高盛为旗下新的私募股权基金筹资约70亿美元--消息人士

路透6月14日 - 据两位知情人士称，高盛(GS.N)为其新的私募股权基金筹资约70亿美元，接近其融资目标区间的高端。

高盛正在寻求为其自2008年金融危机以来创建的首支并购基金融资50-80亿美元，预计会在未来数周完成组建该基金。

上述人士称，该基金名为West Street Capital Partners，已在一些交易中投资约20亿美元。由于未被授权向媒体谈论此事，这些人士要求匿名。

该基金投资的交易中，包括5月份与法国投资公司Eurazeo一起以6.8亿美元收购数据营销公司Dominion Web Solutions的交易，以及6月与工程材料公司Transcendia的交易等。

根据有关记录，该基金投资者中包括明尼苏达州投资协会(Minnesota State Board of Investment)。该协会2016年底时投入1.5亿美元。

高盛发言人对该基金不予置评。

这支新基金的募集规模远远小于高盛在2007年成立的上一支基金，当时规模为200亿美元。随着沃克尔法则的实施，最近几年包括花旗(C.N)和摩根大通(JPM.N)在内的许多银行已拆分私募股权部门。沃克尔法则限制银行将自有资金投资于基金。

与此同时，私募股权公司的资本募集规模却创出纪录高点。

Apollo Global Management LLC (APO.N)正寻求成立新基金，募资225亿美元，这将是金融危机以来私募公司筹资规模最大的基金。(完)