高盛任命两名公司资深人士接替柯恩担任总裁和COO

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透12月14日 - 高盛(GS.N)周三提拔公司资深人士David Solomon和Harvey Schwartz担任总裁和联合运营官，从而确立了两人竞争首席执行官(CEO)布兰克梵(Lloyd Blankfein)接班人的格局。
此次重新采用联合总裁这样的安排，起因是公司总裁兼首席运营官(COO)盖瑞•柯恩(Gary Cohn)的离开。科恩长期以来是仅次于布兰克梵的公司二号人物，他将接受特朗普政府国家经济委员会主任一职。
科恩的离去让其他公司资深人士有机会参与这场高盛逾10年来规模最大的管理层变动之中，或许也表明官布兰克梵有意在CEO的位置上再呆几年。
Solomon于1999年由贝尔斯登加入高盛，自2006年起担任投资银行部门联合主管。此前他主管公司的融资部门，包括为企业客户提供资本市场以及衍生品方面的服务。
Solomon最出名的地方在于他同高盛大客户之间的幕后合作，此外他还帮助拓展了高盛的交易和筹资业务。
Schwartz的职业生涯始于高盛旗下的J. Aron大宗商品部门，在2013年接替David Viniar成为首席财务官(CFO)之前，他是公司的交易部门主管。
作为CFO，Schwartz帮助高盛以较低的风险容忍度应对颇具挑战的交易环境。他负责监督高盛与投资者、分析师、评级机构和监管者之间的关系维护。(完)
(编译 郑茵 审校 张荻)
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