焦点：高盛第四季获利为四年来最小 营收仍高于预估

路透1月20日 - 高盛(GS.N)公布逾四年来最小季度获利，因了结危机时期法律诉讼的和解费高达50亿美元，进一步侵蚀利润。

和其它银行一样，高盛目前也境况不佳，油价暴跌、中国经济忧虑以及对于美国联邦储备委员会(美联储)升息时间和速度的不安拖累了信用市场。

高盛在美国大型银行中最后一家公布财报，宣布第四季除一个部门外，其它所有主要业务部门均出现营收下降。

这个唯一的亮点是投资银行部门。依靠投行业务的帮助，高盛季度营收和获利仍然好于预估。

第四季净利下滑71.8%，为连续第三个季度下降。

周三高盛股价收跌1.96%报153.75美元，盘中一度跌至151.65美元。

净营收下滑5.4%至72.7亿美元，但超过分析师平均预期的70.7亿美元。

可归属普通股的净利下滑至5.74亿美元，合每股1.27美元，上年同期分别为20.3亿美元和每股4.38美元。

扣除法律诉讼和解费用，高盛每股盈余4.68美元，高于汤森路透I/B/E/S访查的分析师平均预期的3.53美元。

债券、外汇和大宗商品业务(FICC)营收为11.2亿美元，为2008年第四季金融危机深渊以来最低。固定收益部门受到大宗商品业务疲软的拖累。

FICC占总营收的15%，与以往贡献度经常达到40%的表现相去甚远。

美国银行业债券交易业务自2009年以来一直走下坡路，主要因为新的规定抑制他们进行不必要的冒险。

高盛财务长Harvey Schwartz称，信贷和抵押贷款等产品去年面临挑战，但涉及利息和大宗商品的产品表现强劲。

虽然摩根士丹利(MS.N)等同行已经削减各自固定收益业务，但Schwartz称该项业务或将反弹。

“固定收益业务活动肯定存在良好前景，”他说，“美国及欧洲各地的经济增长稳定甚至改善，确实可能是有利因素。”

高盛股票业务营收较上年同期下滑9%至17.5亿美元。该行公布的2015年全年股票业务营收低于其竞争对手摩根士丹利。

包括并购咨询以及债券和股票发行承销收入在内，投行业务营收增长7.4%至15.5亿美元。

根据汤森路透数据，高盛2015年在全球已宣布及完成的并购交易咨询榜上排名第一。

不过，KBW分析师Brian Kleinhanzl表示，尽管咨询收入强劲，但鉴于当前市场动荡，高盛是否能保持这种势头还不得而知。

**营业费用跳增**

高盛2015年股东权益报酬率(ROE)为7.4%，远低于金融危机之前约30%水准。

许多投资人认为，银行业者至少需要10%的ROE，才能弥补资金成本。

高盛投资管理业务总资产成长至1.25万亿(兆)美元，创下新高。营收则较上年同期下滑1%至12.9亿美元。

该部门当季营收占整体营收比重为21%，高于上年同期的20%。

Schwartz称，去年新招的2,600个新职位中，有约半数是在投资管理部门。

整体营业费用跳增38%至62亿美元，薪资以外成本暴增64%至41.4亿美元，主因公司为诉讼及监管方面问题提列19.5亿美元准备金。

薪资及福利支出占整体营收比率升至28.3%，上年同期为25.4%。高盛的雇佣成本增加，与同业缩减成本反其道而行。

以周二收盘价156.82美元来看，高盛股价从今年初以来已经下跌近13%，2015全年则是下跌7%，在美国大型银行中跌幅仅小于摩根士丹利的18%。(完)